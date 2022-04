Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 11 de Abril de 2022

No se detenga en el camino y anímese a lo desconocido. Será un día donde tendrá su mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida.

Fechas: 22 de Noviembre al 21 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 11 de Abril

Amor: Ese amor que espera hace tiempo se encuentra más cerca de lo que usted piensa. Abra bien los ojos y esté atento, no deje que se escape.

Riqueza: Etapa donde podrá alcanzar todo lo que se propone dentro del ámbito laboral y sin ningún esfuerzo. Busque un nuevo emprendimiento que lo apasione.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo con las cosas que tiene y de querer siempre solucionar todo sin ayuda. Sepa que si se relaja un poco, su vida será más placentera.

Semana del 5 al 11 de abril

La cercanía matemática de Júpiter, regente del ascendente en Sagitario, en su recorrido por Piscis, con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) es cada vez más fuerte. La conjunción partil será el 12 de abril pero este evento que hace 150 años no ocurría va preparando el terreno lentamente. Si bien no es posible poner una escena específica, es bueno saber por dónde va esta propuesta: tiene que ver con una dimensión más colectiva, espiritual, empática. Un cambio de visión. Tip: no te extrañes si durante estos días no te reconoces. Respiralo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Relájese, ya que su intuición lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Es tiempo de aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

