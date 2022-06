Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 21 de Junio de 2022

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Fechas: 22 de Noviembre al 21 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 21 de Junio

Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aún más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.

Riqueza: En su trabajo le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito.

Bienestar: Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímica y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

Semana del 10 al 16 de mayo

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) sigue su recorrido por los primeros grados de Aries (signo de fuego, muy activo). Además de un cambio de ritmo y velocidad, esté movimiento trae como propuesta que tu deseos se transforme en lo que guías tu acción. Ojo, suena como una redundancia pero si prestas atención es posible que te sorprendas de vos. Por otro lado, el ingreso del Sol en Géminis, tu eje complementario, ilumina la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Tip: la velocidad no tiene sentido en sí misma.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sáquese la idea de querer convencer a todos con sus pensamientos. Trate de persistir en sus objetivos y así logrará concretarlos antes de lo previsto.

Amor: Intente modificar algunas actitudes que tiene con su alma gemela y atrévase a innovar en la intimidad. Sepa que obtendrá muy buenos resultados.

Riqueza: Realice cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Si ve que no le alcanza el dinero no se endeude aun más con ese electrodoméstico que no necesita.

Bienestar: Evite desesperarse si las cosas no salen como esperaba, ya que los planes que trazó no funcionan tal como lo desea. Relájese y piense tranquilo.

