Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 13 de Abril de 2022

Se despertará con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude más, ya es el momento de hacerlo en su vida.

Fechas: 22 de Noviembre al 21 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 13 de Abril

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado. De lo contrario, ambos podrían salir lastimados.

Riqueza: Momento para aplicar un nuevo estilo en los negocios que está por encaminar. Sepa que con el tiempo podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios.

Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas. De lo contrario, terminará estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio.

Semana del 5 al 11 de abril

La cercanía matemática de Júpiter, regente del ascendente en Sagitario, en su recorrido por Piscis, con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) es cada vez más fuerte. La conjunción partil será el 12 de abril pero este evento que hace 150 años no ocurría va preparando el terreno lentamente. Si bien no es posible poner una escena específica, es bueno saber por dónde va esta propuesta: tiene que ver con una dimensión más colectiva, espiritual, empática. Un cambio de visión. Tip: no te extrañes si durante estos días no te reconoces. Respiralo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Atravesará algunos momentos en los que la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Amor: Estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado, ella no tiene la culpa de los problemas que usted está atravesando.

Riqueza: Sepa que la intuición le hará destacar su creatividad y su la vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso hace tiempo y que no pudo lograr.

Bienestar: Sea cuidadoso con la alimentación, ya que los excesos podrían provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones.

