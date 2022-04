Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 15 de Abril de 2022

Magnífico día para que renuncie a los hábitos poco favorables que tiene últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Fechas: 22 de Noviembre al 21 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el viernes 15 de Abril

Amor: No se resista a comunicar cómo se siente últimamente. De lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere.

Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.

Bienestar: Si piensa en recuperar su silueta, la jornada se presenta propicia para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y los carbohidratos.

Semana del 5 al 11 de abril

La cercanía matemática de Júpiter, regente del ascendente en Sagitario, en su recorrido por Piscis, con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) es cada vez más fuerte. La conjunción partil será el 12 de abril pero este evento que hace 150 años no ocurría va preparando el terreno lentamente. Si bien no es posible poner una escena específica, es bueno saber por dónde va esta propuesta: tiene que ver con una dimensión más colectiva, espiritual, empática. Un cambio de visión. Tip: no te extrañes si durante estos días no te reconoces. Respiralo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Momento para protegerse frente a las decisiones apresuradas que toma. Dese el tiempo necesario para pensar bien qué es lo que va hacer para luego no arrepentirse.

Amor: Prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo gracias a su elevado magnetismo.

Riqueza: Verá que su inteligencia se valorizará día a día. Gracias a esto el dinero le llegará sin dificultad, trate no utilizarlo en cosas que no le son necesarias.

Bienestar: Recuerde conservar su lucidez en los momentos que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que está teniendo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |