Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 3 de Abril de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuales son sus prioridades.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 3 de Abril

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 30 de marzo al 5 de abril

Venus (regente de Tauro) continúa en Acuario y mantiene cercanía matemática con Saturno (planeta del compromiso) en la zona más alta de tu carta natal, el medio cielo. Esta interacción ha iniciado un proceso de revisión en aquellos temas que valoras y donde querés invertir tu energía. Por otro lado, el viernes es la Luna nueva en Aries que para vos abre un ciclo de seis meses en la zona de la carta natal asociada a los finales. Tip: amígate con los límites, puede ser buen momento para decir que no.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

No desaproveche cada una de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento.

Amor: Será una perfecta ocasión para disfrutar con su alma gemela los buenos momentos y relajarse mutuamente. Destine la tarde para compartir una película con ella.

Riqueza: Comience a manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo, empiece a tomar sus propias decisiones.

Bienestar: Sepa que, gracias a la actividad física que ha estado realizando por internet, las tensiones que venia acumulando se irán lentamente. No deje de ejercitarse.

