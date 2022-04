Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 4 de Abril de 2022

Sera un período donde deberá aprender y recapacitar de los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 4 de Abril

Amor: Anímese si siente ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su alma gemela y para que empiecen a planear el futuro juntos.

Riqueza: Evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros.

Bienestar: Sume a su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindará mucha más energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá pronto.

Semana del 30 de marzo al 5 de abril

Venus (regente de Tauro) continúa en Acuario y mantiene cercanía matemática con Saturno (planeta del compromiso) en la zona más alta de tu carta natal, el medio cielo. Esta interacción ha iniciado un proceso de revisión en aquellos temas que valoras y donde querés invertir tu energía. Por otro lado, el viernes es la Luna nueva en Aries que para vos abre un ciclo de seis meses en la zona de la carta natal asociada a los finales. Tip: amígate con los límites, puede ser buen momento para decir que no.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuales son sus prioridades.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

