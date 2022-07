Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 17 de Julio de 2022

En esta jornada intente estar preparado, ya que saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 17 de Julio

Amor: Sepa que las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo su alma gemela.

Riqueza: Organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos. Sea organizado y todo marchará por el camino correcto.

Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo íntimo. Sepa que si no lo hace, en muy poco tiempo se quedará solo.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Aproveche, ya que su capacidad mental será máxima y tendrá gran agudeza para comprender como manejar las situaciones difíciles que se le presenten.

Amor: Gracias a que ha superado las diferencias con su enamorado, el vínculo va a mejorar notoriamente. Fortalezca la comunicación y transmita las emociones a su pareja.

Riqueza: Descubrirá nuevas habilidades profesionales que ignoraba por completo. Sepa que muchas de estas lo ayudarán a encarar esos negocios exitosos.

Bienestar: Dese un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.

