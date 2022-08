Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 21 de Agosto de 2022

Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado, evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 21 de Agosto

Amor: Modifique la costumbre que tiene de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas, así jamás logrará formar un vínculo sólido en el amor.

Riqueza: Obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. Procure estar bien atento con quien se asocia.

Bienestar: Empiece a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Podrá alcanzar muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: En este día y sin falta, analice sus finanzas. Las cuentas no están dando resultados positivos. Deberá verificar en que esta gastando su dinero.

Bienestar: Jornada óptima para salir de compras con amigas. Si ya cobró, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que tanto quiere. No de tantas vueltas.

