Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 3 de Abril de 2022

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 3 de Abril

Amor: Si está soltero, será el momento ideal para encontrar el alma gemela. En caso que ya la haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que tiene.

Riqueza: Prepárese, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto que comenzaron. Seguramente no esté de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.

Bienestar: Deje de sumar obligaciones a su vida. Intente liberarse de algunas responsabilidades que no son tan importantes o terminará tensionado.

Semana del 30 de marzo al 5 de abril

Los recorridos de Júpiter y Neptuno (que a su vez, van acercándose cada vez más matemáticamente) en Piscis, tu eje complementario, dan continuidad a temas de pareja que empezaron a tomar dimensión en el último mes. Por otro lado, la Luna nueva en Aries se da en conjunción con Mercurio, regente de Virgo, en la zona de tu carta natal asociada a lo inconsciente. Allí se abre un ciclo emocional de seis meses. Tip: permitirte estar más sensible, para adentro.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuales son sus prioridades.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

