Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 7 de Agosto de 2022

Intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. Será muy positivo para su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 7 de Agosto

Amor: En el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja. Esto lo ayudará a mejorar el vínculo entre ambos. Demuéstrele su amor con sinceridad y ternura.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de sus proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual y asi alcanzará su meta.

Bienestar: Jornada óptima para ordenar todo su hogar y evitar que el desorden lo asfixie. No permita que la rutina empañe su fin de semana.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que todo lo que realice hoy lo llenará de optimismo y satisfacción personal, ya que dispondrá de una contagiosa creatividad. Aprovéchela al máximo.

Amor: Si quiere que la relación funcione entre usted y su alma gemela, bríndele más tiempo a la misma. Comparta más espacioscon ella, evite dejarla de lado.

Riqueza: Los negocios no serán su fuerte en esta jornada, consulte a un experto y pídale un consejo. Luego decida el rumbo que va a tomar en su economía.

Bienestar: Deje de dudar e inicie una dieta cuanto antes. Sepa que las buenas energías lo ayudarán a llevarla hacia delante y sin problemas. Trate de no abandonarla.

