Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 21 de Julio de 2022

Si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 21 de Julio

Amor: Momento ideal para organizar una reunión familiar en su hogar. Intente llamar a todos sus familiares e invítelos a almorzar el fin de semana en su casa.

Riqueza: Junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en qué están gastando de más y así podrá llegar a fin de mes sin tantos problemas.

Bienestar: Tarde óptima para reencontrarse con ese amigo que no ve hace tiempo. Si no tiene noticias de el, llámelo o envíele un mensaje para invitarlo a salir.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No es momento para detenerse. Prepárese, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza. Todo lo que emprenda en esta jornada tendrá un final exitoso.

Amor: Intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted de su pareja, así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. Trabajen juntos para lograrlo.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en práctica. No actúe sin pensar.

Bienestar: No desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Disminuya las tensiones. De lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

Otras predicciones para hoy:

