Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 28 de Julio de 2022

Sepa que podrá concretar todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado para llegar a su propósito.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 28 de Julio

Amor: Acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja. Acepte de una vez por toda, que ella es la persona que últimamente la ha hecho feliz.

Riqueza: Excelente jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. Por más que este seguro, no se olvide de buscar información.

Bienestar: Dado que hace días no se encuentra realizando su rutina de ejercicios, procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Relájese, hoy logrará todo lo que se proponga. Sepa que si actúa con prisa y pone en práctica sus ideas aunque sean disparatadas, todo saldrá muy bien.

Amor: Será una jornada de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Déjese llevar por lo que siente hace tiempo y disfrute del momento con su alma gemela.

Riqueza: Ocúpese del manejo financiero de sus cuentas personales, no se angustie y trate de equilibrar los gastos. Intente ser más organizado con lo que compra.

Bienestar: Haciendo uso de su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento. Busque alguna actividad que lo beneficie artísticamente.

