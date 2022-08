Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 1 de Agosto de 2022

Deje de seguir vacilando y empiece a actuar sin demora, ya que será un período de decisiones. No deje para después lo que puede y quiere hacer hoy.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 1 de Agosto

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. No se deje llevar por los comentarios de otras personas.

Riqueza: Gracias a la armonía que ha recuperado en estos días, le permitirá llevar a cabo sus proyectos con claridad. Mantenga la prudencia y todo continuará por buen camino.

Bienestar: Procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un libro.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: En este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria, será la mejor terapia. Concurra a un spa y mímese un poco.

