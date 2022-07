Horóscopo de Virgo de hoy: martes 19 de Julio de 2022

Momento para dejar de inhibirse frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y sentir.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 19 de Julio

Amor: Solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. Sepa que son personas grandes para pelearse por algo tan infantil.

Riqueza: Evite ser tan desesperado en los temas de sus proyectos, ya que podría haber altibajos en los negocios de su economía. Relájese, todo llega en el momento justo.

Bienestar: Deje de quejarse de que se siente mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y su hígado dejará de sufrir.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sería bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.

Amor: En caso que no tenga algún alma gemela en su vida, sepa que es buen momento para encontrarla. Salga a divertirse y la hallará en el lugar menos pensado.

Riqueza: Sepa qué debe renunciar a ciertos perjuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela.

Bienestar: Momento oportuno para realizar un cambio de looks y darle más onda a su personalidad. No dude y anímese a un corte de pelo o un cambio de color.

