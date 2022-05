Horóscopo de Virgo de hoy: martes 3 de Mayo de 2022

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 3 de Mayo

Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y mantener un diálogo activo.

Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.

Bienestar: Entienda que son días en los que debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

Semana del 28 de abril al 4 de mayo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo), este fin de semana concluye su recorrido por Tauro y hace su pasaje a Géminis. Este cambio puede favorecer el plano mental, especialmente si había un tema que sentías muy trabado. De todos modos, el mayor movimiento energético está ocurriendo en la zona de tu carta natal asociada a la pareja, por los recorridos de Júpiter, Neptuno, Venus y Marte en Piscis, tu eje complementario. Por otro lado, el eclipse solar en Tauro lleva el foco a temáticas vocacionales y algunas preguntas existenciales. Tip: buen momento para animarte a preguntas por el sentido y las decisiones que has tomado en el último tiempo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Aproveche las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

