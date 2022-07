Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 20 de Julio de 2022

No es momento para detenerse. Prepárese, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza. Todo lo que emprenda en esta jornada tendrá un final exitoso.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 20 de Julio

Amor: Intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted de su pareja, así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. Trabajen juntos para lograrlo.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en práctica. No actúe sin pensar.

Bienestar: No desperdicie su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Disminuya las tensiones. De lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Momento para dejar de inhibirse frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y sentir.

Amor: Solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. Sepa que son personas grandes para pelearse por algo tan infantil.

Riqueza: Evite ser tan desesperado en los temas de sus proyectos, ya que podría haber altibajos en los negocios de su economía. Relájese, todo llega en el momento justo.

Bienestar: Deje de quejarse de que se siente mal y empiece una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico y su hígado dejará de sufrir.

