Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 2 de Abril de 2022

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 2 de Abril

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Este preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Semana del 30 de marzo al 5 de abril

Los recorridos de Júpiter y Neptuno (que a su vez, van acercándose cada vez más matemáticamente) en Piscis, tu eje complementario, dan continuidad a temas de pareja que empezaron a tomar dimensión en el último mes. Por otro lado, la Luna nueva en Aries se da en conjunción con Mercurio, regente de Virgo, en la zona de tu carta natal asociada a lo inconsciente. Allí se abre un ciclo emocional de seis meses. Tip: permitirte estar más sensible, para adentro.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita de ayuda.

Amor: Evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su alma gemela. Cuando finalice la jornada laboral, intente llegar temprano a su hogar.

Riqueza: Jornada óptima para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita.

Bienestar: Esta noche lo invitarán a una cena muy especial, donde se encontrará con gente que hace tiempo que no ve. No lo dude y postergue los compromisos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |