Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 23 de Julio de 2022

Será muy bueno para su vida si intenta no replantearse temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piense en el presente y en el futuro.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 23 de Julio

Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.

Riqueza: Excelente jornada para iniciar un negocio nuevo en el rubro que tanto le interesa. Deje de dudarlo y ponga toda su energía si hay importantes intereses en juego.

Bienestar: Tenga cuidado, ya que su fastidio alcanzará niveles alarmantes. Una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su ánimo.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No lo dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyarán en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Amor: Esté preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará tanto de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado.

Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de la tarjeta se arrepienta.

Bienestar: Deberá intentar no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Le será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades.

