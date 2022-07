Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 30 de Julio de 2022

Gracias a la presencia lunar, podrá terminar todo lo que se propuso, Sepa que toda su energía vital se desplegará en todas las actividades que tenga.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 30 de Julio

Amor: En el momento que busque al amor, evite idealizar a las parejas. Sepa que podría sentirse decepcionado, si no le brindan lo que quiere. Madure.

Riqueza: Esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante esta jornada.

Bienestar: Salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta para comprase un buen libro. Sepa que debe recuperar el hábito de la lectura que tenia abandonado.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sería bueno que acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere, evite negarse. Sepa que lo ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar.

Amor: Intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón. Así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela.

Riqueza: Respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios.

Bienestar: Sorpréndase a usted mismo con un día diferente. Busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Esta noche, invite y comparta con alguien su amor por el arte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |