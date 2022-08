Horóscopo de Virgo de hoy: viernes 5 de Agosto de 2022

Al fin encontrará el camino para cambiar su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente en todo lo que emprenda. No tenga miedo y hágalo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 5 de Agosto

Amor: No se asuste si los sentimientos no están en la misma dirección que sus pensamientos. Entienda que está transitando un momento complicado con su alma gemela.

Riqueza: Procure valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. Evite que su jefe le llame la atención por su falta de profesionalismo.

Bienestar: Será un día en el que recuperará la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos. Relájese y comparta su felicidad con los demás.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Por nada del mundo evite postergar los cambios que ya tiene proyectados hace tiempo. Prepárese, ya que hoy será una jornada dedicada para las innovaciones.

Amor: Será una jornada positiva para fortalecer las amistades que tiene olvidadas hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos por mucho tiempo.

Riqueza: Sepa que debe evitar cualquier gasto importante sin haber analizado su presupuesto, ya que podría arrepentirse de la mala decisión que tomó.

Bienestar: Haga lo posible por aumentar la autoestima. Si no puede solo, asista a un buen terapeuta que pueda ayudarlo a evolucionar y revalorizarse a sí mismo.

