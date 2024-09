Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 20 de septiembre?

Escuchar

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) se encuentra en la fase final de su recorrido por Virgo y se despide en conexión con Urano (planeta asociado al cambio). Esta interacción es ideal para ver si tuvimos alguna revelación y ver qué nos deja el cierre de esta temporada: ¿nos pudimos ordenar internamente? ¿Acomodamos nuestra rutina en función de hábitos saludables? Estas preguntas son importantes de cara al equinoccio de la primavera, que invita a reforzar el equilibrio. Por otro lado, es posible que todavía se sienta el efecto del eclipse de Luna llena en Piscis que trajo una atmósfera ideal para conectar con aquellas emociones subterráneas e inconsciente que hace tiempo estaban pidiendo emerger.

Estos tránsitos afectan en mayor medida a los signos mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis), pero para saber mejor qué implican, es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer en qué escenarios vitales inciden los movimientos planetarios según qué zonas de tu carta natal visitan.

El Sol está terminando su recorrido por Virgo Shutterstock

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y puede ser que te sientas más sensible. A su vez, la energía acompaña para tomar decisiones vinculadas a tu familia. Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones) sigue activo en Libra, tu eje complementario, y te invita a negociar y encontrar los puntos de encuentro.

Tip : con menos confrontación.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por los últimos grados de Libra. En términos energéticos, es un tránsito muy oportuno para que intentes habitar momentos de placer y de disfrute compartido, aunque sea un tiempo breve de distensión.

Tip : buen momento para el juego de seducción.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa por Virgo y este fin de semana conecta matemáticamente con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Piscis. Esta interacción puede traer exigencia y poner a prueba tu paciencia si aparecen obstáculos incómodos.

Tip : si atravesás la dificultad, la satisfacción será total.

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés bajo el efecto del eclipse de Luna llena en Piscis y está bien que lo tomes como un proceso emocional, ya que puede ser que sigan cayendo fichas por los próximos días. No te asustes si todavía no pudiste decodificar qué te está pasando, las emociones no son prolijas.

Tip : date tiempo para que decante.

Ascendente en Leo

Para las personas con ascendente en Leo, el tip es buscar pasar tiempo al aire libre para aclarar las ideas Pixabay

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por los últimos grados de Virgo, y este fin de semana conecta en trígono con Urano (planeta asociado al cambio) en Tauro. Esta interacción puede traer un sacudón energético que active sobre todo tu faceta más mental con alguna ocurrencia loca e inesperada.

Tip : buscá pasar tiempo al aire libre para aclarar tus ideas.

Ascendente en Virgo

Información energética importante para vos: por un lado, es posible que todavía estés procesando la información sensible que dejó el eclipse de Luna llena en Piscis, tu eje complementario. Por otro lado, el Sol está concluyendo el recorrido por tu signo y se despide en interacción con Urano. Esta configuración puede servir para terminar de darle forma a un pensamiento que hace un tiempo estaba en germen.

Tip : tomalo como un desafío.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido por tu signo y funciona como la antesala de tu temporada, que está a la vuelta de la esquina, ya que el equinoccio será el próximo domingo y el Sol ingresará en Libra. En términos energéticos hay gran disponibilidad para que te animes, para que circule el buen humor y te entregues al disfrute de lo bello.

Tip : no te olvides de bailar para descargar tensiones.

Ascendente en Escorpio

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) continúa su última retrogradación por Capricornio y empieza a acercarse matemáticamente a Venus (planeta asociado a las relaciones) en Libra. Esta interacción opera en las sombras de tus emociones y puede servir como un diagnóstico de tu situación vincular.

Tip : ¿qué te dicen tus sueños?

Ascendente en Sagitario

Para las personas con ascendente en Sagitario, es recomendable apelar a la honestidad en la pareja David Núñez en Unsplash

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) continúa su recorrido por Géminis en la zona de tu carta natal asociada a la pareja y este fin de semana se acerca matemáticamente a Mercurio (planeta asociado a la comunicación) en Virgo. Esta configuración es oportuna para generar un intercambio de opiniones con humor y sinceridad, ya sea en el plano de la pareja o familiar.

Tip : no escondas lo que te molesta.

Ascendente en Capricornio

Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su período de retrogradación por Piscis y este fin de semana conecta con Mercurio (planeta asociado a la comunicación) en Virgo. Esta configuración puede despertar tu faceta más crítica y exigente. Es bueno saberlo para no sobrecargarte, ni a vos ni a tu entorno.

Tip : la precisión no es lo mismo que la perfección.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su período de retrogradación por Tauro y este fin de semana conecta en trígono con el Sol (fuente de energía del Zodíaco) en Virgo. Esta interacción es sutil, pero puede servir para iluminar con consciencia cómo estás viviendo y encarando los cambios que transitaste en el último tiempo.

Tip : no idealices la libertad.

Ascendente en Piscis

Información energética importante para vos: aunque ya pasaron unos días, es posible que todavía estés procesando, aunque sea inconscientemente el último eclipse de Luna llena en tu signo. Es bueno saber que cerró un ciclo emocional de seis meses y, al mismo tiempo, dio inicio a un proceso de transformación personal que regirá durante los próximos dos años. Por otro lado, Saturno (planeta asociado al compromiso) en tránsito por tu signo conecta con Mercurio (planeta asociado a la comunicación) en Virgo y puede acelerar tus ganas de comprensión de lo inexplicable.

Tip : no te apures a decodificar lo que te pasa.