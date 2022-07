Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 22 de julio?

La temporada de Cáncer se despidió con una interacción potente y que todavía puede estar sintiéndose: el Sol se opuso a Plutón (planeta de la transformación) e iluminó la importancia de saber decir basta. Ahora el Sol comienza su tránsito por Leo (signo de fuego, expresivo) y esto trae, en términos generales, una propuesta muy enfocada en lo propio: es una invitación a prestar atención a lo que nos hace sentirnos plenos y conscientes, y a conectar con nuestra faceta más genuina y única. Esto se refuerza por el ingreso de Mercurio (planeta de la comunicación) en Leo que también nos invita a exteriorizar lo que nos pasa.

Por su parte, la Luna se encuentra en fase menguante y, este fin de semana, está en Géminis, con energía de diversión y sociabilidad, ideal para salir a distenderse. El recorrido de Marte (planeta de la acción) por Tauro suma determinación para los signos fijos: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario.

Para saber mejor qué implican estos tránsitos, es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer en qué escenarios vitales inciden los movimientos planetarios según qué zonas de tu carta natal visitan.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido en Tauro (signo de tierra, concreto) en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores y puede ser buen momento para materializar algunas decisiones económicas orientadas a tus ahorros. Por otro lado, el Sol (fuente de energía del zodíaco) ingresó en Leo y suma una vibración activa para vos.

Tip: no está de más el recordatorio. Hay mucho fuego en el cielo, no te olvides de descargar tu energía.

Ascendente en Tauro

Marte (planeta asociado a la acción) continúa en tu signo y viene bien para accionar algunos pendientes con más determinación. Puede ser un buen ejercicio activar tu deseo de forma consciente, para usarlo como motor de acción. Por su parte, Venus (regente del ascendente en Tauro) ingresó en Cáncer (signo de agua, sensible) y puede traer una vibración hogareña, ideal para días de pelis y descanso doméstico.

Tip: ¿qué pasa si te desapegas un poco?

Ascendente en Géminis

Información energética importante para vos: Mercurio (regente del ascendente en Géminis) ingresó en Leo (signo de fuego, expresivo) y puede ayudar a que aproveches a destacarte gracias a tu talento comunicativo. Además, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) transita por tu signo y suma buen humor.

Tip: la energía acompaña para que te animes a dar un mensaje sin rodeos.

Ascendente en Cáncer

Si bien la temporada canceriana acaba de terminar, todavía hay cosas para procesar después de la Luna llena en Capricornio. Además, Venus (planeta de las relaciones) ingresó en tu signo y trae energía vincular para vos. Es buen momento para trabajar la confianza y el autoestima.

Tip: ¿qué te da seguridad?

Ascendente en Leo

Información energética importante para vos: el Sol (regente del ascendente en Leo) ingresó en tu signo y empieza el show: es momento de despliegue de tu vitalidad y liderazgo, de encuentro con tu yo y autoafirmación. Además, Mercurio (planeta de la comunicación) está en tu signo y acompaña para sumar expresión.

Tip: ¿qué te define?

Ascendente en Virgo

El Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (regente del ascendente en Virgo) ingresaron en Leo (signo de agua, sensible) y activan la zona de tu carta natal asociada a los finales. En términos psicológicos, es buen momento para procesar información sensible e inconsciente para intentar volver comprensible un cierre.

Tip: cerrar escenas para prepararse para lo nuevo.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) ingresó en Cáncer (signo de agua, sensible) y activa la zona más alta de tu carta natal. Energéticamente trae una propuesta hogareña, sensible. Puede ser interesante sintonizarlo para ver cómo está funcionando - o no- el equilibrio entre tu trabajo, tu familia y vos.

Tip: no es un diagnóstico, pero sí un ejercicio de registro.

Ascendente en Escorpio

Información energética importante para vos: Plutón (regente del ascendente en Escorpio) conectó matemáticamente con el Sol (fuente de energía del zodíaco). Esta interacción es muy potente y sirve para purificar y ver con conciencia qué cosas ya no van más. Además, trae noticias de tu intensidad y capacidad de transformación.

Tip: toca cerrar para avanzar.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) sigue su recorrido por Aries (signo de fuego, muy activo) en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es un gran momento para ver qué aspectos propios querés expandir. El ingreso del Sol (fuente de energía del zodíaco) en Leo acompaña con foco en lo que te define.

Tip: que el sentido te guíe.

Ascendente en Capricornio

Aunque la temporada canceriana terminó, todavía hay cosas que procesar, sobre todo en el ámbito de la pareja. Esto se refuerza, además, porque Venus (planeta de las relaciones) ingresó en Cáncer y activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja con energía vincular. Es buen momento para plantear amorosamente qué cosas te hacen sentir seguridad y contención.

Tip: no está mal decir cuáles son tus miedos.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha directa por Tauro, en la base emocional de tu carta natal, y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Lo más interesante, energéticamente, es el ingreso del Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (planeta de la comunicación) en Leo, tu eje complementario. Es buen momento para preguntarte cómo estás en tu situación vincular.

Tip: anímate a ponerle palabras.

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa dando sus primeros pasos de retrogradación por los últimos grados de tu signo y este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. El ingreso de Venus (planeta de las relaciones) en Cáncer lleva energía de seducción y creación en la zona de tu carta natal asociada a la identidad.

Tip: no desatiendas tu autoestima.