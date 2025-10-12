Horóscopo de Leo de hoy: domingo 12 de octubre de 2025

Momento para no dejar nada librado al azar. Sepa que mucho de los resultados de sus objetivos dependerá de las decisiones acertadas que este dispuesto a tomar.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 12 de octubre

Amor: Evite desmoralizarse por esa relación que no tuvo un final feliz. Sepa que pronto encontrará el amor en el momento y lugar menos pensado.

Riqueza: Prepárese, ya que un miembro muy cercano de la familia le brindará el apoyo que necesita para expandir su propio negocio. No pierda la oportunidad.

Bienestar: Mida su alimentación lo antes posible. Ingiera pocas grasas en los almuerzos, como así también, menos azucares y más cereales con frutas en los desayunos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

