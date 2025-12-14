Horóscopo de Leo de hoy: domingo 14 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 14 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
En poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el domingo 14 de diciembre
Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.
Riqueza: Momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente.
Bienestar: Si se siente devastado por la carga de las responsabilidades. Sepa que la actuación será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.
Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.
Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.
Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
