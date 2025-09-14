LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: domingo 14 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 14 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: domingo 14 de septiembre de 2025
Horóscopo de Leo de hoy: domingo 14 de septiembre de 2025

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 14 de septiembre

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Comience a manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo empiece a tomar sus propias decisiones.

Bienestar: Destine esta tarde para pasear y relajar su mente del estrés que ha adquirido en su trabajo. Camine o siéntese a tomar un café al aire libre.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Nunca se olvide que debe mantener siempre la serenidad frente a los inconvenientes que uno vive, ya que será su mejor antídoto para combatir la incertidumbre.

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este fin de semana.

Riqueza: Este preparado, ya que sus idas y venidas podrían poner en duda todos los planes y las decisiones. Sepa que necesitará mantener el equilibrio durante esta jornada.

Bienestar: Este preparado, ya que sus idas y venidas podrían poner en duda todos los planes y las decisiones. Sepa que necesitará mantener el equilibrio durante esta jornada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de septiembre
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de septiembre

  2. Qué te depara el último eclipse de Luna llena del año, según cada signo
    2

    Qué te depara el último eclipse de Luna llena del año, según tu signo y tu ascendente

  3. Así impacta la energía de la conjunción del Sol y Mercurio este fin de semana
    3

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 12 de septiembre?

  4. Las predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco
    4

    Dinero y finanzas en septiembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco

Cargando banners ...