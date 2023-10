Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, ya que siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 15 de Octubre

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su pareja, ya que podría alejarla.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que estuvieron surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Será el momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona. Goce sin culpas del ocio porque la diversión será su mejor terapia.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Debería aprovechar su poder de comunicación. Este mismo, le permitirá revertir cualquier situación tensa y podrá convertirla en entendimiento.

Amor: Evite discutir con su pareja en este día y sobre todo si están de malhumor. Así solo logrará empeorar las cosas y sentirse angustiado.

Riqueza: Cambie la rutina y vea cuáles son sus necesidades económicas más urgentes. Haga uso de sus capacidades para conseguir lo que desea en el plano profesional.

Bienestar: Si pretende comenzar una dieta, no se arriesgue a fórmulas mágicas. Esto podría afectar de manera negativa a su metabolismo.

