Horóscopo de Leo de hoy: domingo 21 de septiembre de 2025

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 21 de septiembre

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será una jornada donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. No permita que se escape ninguna oportunidad.

Amor: Se enfrentara a un familiar muy cercano que hace tiempo tienen problemas y terminarán discutiendo. Si se lo cruza en alguna reunión, trate de evitarlo.

Riqueza: En este día la Luna hará que su habilidad intelectual se manifieste al máximo en ese proyecto económico. Guíese por la intuición en caso de tomar un decisión.

Bienestar: Debería preparar un viaje, así podrá relajarse y alivianar las tensiones acumuladas. Organícelo y así podrá volver totalmente relajado a su rutina.

