Horóscopo de Leo de hoy: domingo 22 de marzo de 2026

Intente pensar en usted. Destínese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no puedo finalizarla.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 22 de marzo

Amor: En caso que surjan problemas con su alma gemela, lo mejor será que hoy tome distancia. Espere a mañana para volver a hablar sobre el tema que discutieron.

Riqueza: Prepárese, ya que una vieja propuesta laboral ha tenido éxito. Sepa disfrutar e invertir correctamente las ganancias que ha obtenido en este tiempo.

Bienestar: Dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales. Tome distancia de su rutina cotidiana y podrá encontrar la paz que tanto ha estado buscando.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que transitará por una jornada repleta de muchas sorpresas de una persona que no esperaba. No permita que el mal humor interfiera en su éxito personal.

Amor: Empiece arreglar su vida afectiva soltando los miedos y los recuerdos negativos del pasado. Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar su postura.

Riqueza: Relájese, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Sepa que sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |