Horóscopo de Leo de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 23 de noviembre

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Intente relajarse, ya que muchos de esos amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente a concretar todos los objetivos pendientes que tiene.

Bienestar: Después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y espíritu necesita hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Abandone la arrogancia y tome hoy mismo la iniciativa para aclarar algunas cuestiones que lo han hecho tomar distancia de un ser querido. Acérquese y charlen.

Amor: Será una jornada positiva para fortalecer las amistades que tiene olvidadas hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos por mucho tiempo.

Riqueza: Aproveche si es que tiene la oportunidad, ya que obtendrá la suficiente originalidad para encaminar un nuevo emprendimiento solo o junto a su socio.

Bienestar: En este día, le será imprescindible alternar sus obligaciones con momentos de distensión, de lo contrario, podría discutir con alguien muy cercano.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

