Horóscopo de Leo de hoy: domingo 28 de septiembre de 2025

Deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura hace días. Hoy su intuición le dirá como debe actuar frente a lo que tenga que vivir.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 28 de septiembre

Amor: Hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado. Sincérese con su pareja y dejen en claro que es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad.

Riqueza: Momento para que caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados, ya que no contaba con el dinero necesario.

Bienestar: Evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. Tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

Amor: Aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo.

Riqueza: Momento ideal para detenerse en las razones que lo acarrean últimamente a gastar en exceso. Antes de comprar piense si realmente lo necesita.

Bienestar: Sepa que es un día perfecto para asistir a algún espectáculo artístico junto a algún amigo. En caso que lo inviten, acepte la invitación sin dudarlo.

