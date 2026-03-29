Horóscopo de Leo de hoy: domingo 29 de marzo de 2026

Durante esta jornada, se adelantará a los hechos y con la Luna en su signo las percepciones le permitirán tomar las decisiones de manera acertada acertadas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 29 de marzo

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá la oportunidad para modificar y aplicar todas sus estrategias laborales, y así poder obtener un buen rédito económico.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad. Proyéctese para resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas que puedan surgir.

Amor: No discuta por nada. Hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor.

Riqueza: Dentro del mercado laboral empiece a buscar nuevas oportunidades económicas y póngalas en práctica cuanto antes. Deje de dudar y anímese a hacerlo.

Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no terminará la semana con buen animo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |