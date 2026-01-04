Horóscopo de Leo de hoy: domingo 4 de enero de 2026

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 4 de enero

Amor: Intente no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Será ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que esta viviendo en este momento, esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional. Hágalo.

Bienestar: Será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será un buen momento para el inicio de sus proyectos. Teniendo la Luna en su signo, lo beneficiará en las decisiones que deba tomar durante esta jornada.

Amor: Momento oportuno para amar y confiar en su alma gemela. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja, procure olvidarse de los miedos y las preocupaciones.

Riqueza: Será un magnifico momento para invertir en algún proyecto. Intente hacer cuentas y revisar la confiabilidad de la propuesta que le hicieron hace unos días.

Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.

