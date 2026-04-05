Horóscopo de Leo de hoy: domingo 5 de abril de 2026

Deje de negarse y aprenda a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Sepa que esto hará posible que surja una transformación a nivel personal.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 5 de abril

Amor: Revea sus actitudes, de esta forma no generará un mal clima en el vínculo amoroso. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada, procure cambiar su actitud.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá la oportunidad para modificar y aplicar todas sus estrategias laborales, y así poder obtener un buen rédito económico.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirá sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas.

Amor: Sepa que se sentirá mucho mejor si empieza a decirle lo que siente a esa persona que tanto quiere. La relación mejorará a pasos agigantados.

Riqueza: Evite dejar las decisiones financieras en manos de terceros. Resuélvalo usted mismo y vera que pronto su economía se encaminará correctamente.

Bienestar: Prepárese, ya que sus energías estarán con altibajos. Haga lo posible y aléjese de las discusiones familiares que puedan surgir en esta jornada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |