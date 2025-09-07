Horóscopo de Leo de hoy: domingo 7 de septiembre de 2025

Sepa que estará en condiciones de mirar más allá de lo habitual y tendrá a su alcance la formula del éxito. Aproveche al máximo de este buen transito que lo acompaña.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 7 de septiembre

Amor: Si su familia lo necesita, abandone los rencores que tiene a un costado. No busque problemas donde no los hay y bríndele su apoyo incondicional.

Riqueza: Durante estos días, tendrá muy buenas condiciones para presentar sus proyectos y tomar muchas de las decisiones que tenia pendiente en el plano profesional.

Bienestar: Gracias a la actividad física que ha estado realizando las tensiones que venia acumulando se irán liberando. Evite dejarse dominar por sus responsabilidades, ya que terminará estresado.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.

Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.

Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.

Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza, ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.

