Horóscopo de Leo de hoy: domingo 8 de marzo de 2026

Frente a cualquier situación negativa que se le presente, tendrá que tomar mucho coraje y afrontar su vida con tranquilidad. No le servirá de nada si se impacienta.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 8 de marzo

Amor: No es momento para discutir con su pareja sobre ese tema que le preocupa hace días. Mañana busque el momento justo y charle junto a su alma gemela.

Riqueza: Su conducta pacifista y equilibrada lo ayudará a resolver problemas laborales. Si se siente seguro, no dé marcha atrás en la implementación de su proyecto.

Bienestar: Deje de ahorrar y cumpla su sueño. Ya es momento de pensar en realizar ese viaje de placer que tanto anhela y que siempre pone una excusa para no hacerlo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Deje de hacer cosas que no quiere. Sepa que las amistades verdaderas no deben obligarlo a que haga algo si no esta de acuerdo. Tome sus propias iniciativas.

Amor: Prepárese, ya que su alma gemela le pedirá que mida sus actos. Debe vigilar y controlar los impulsos que tiene cuando intenta vincularse con ella.

Riqueza: Los asuntos financieros marcharán a la perfección. Sepa que los astros lo ayudarán a acelerar los cambios que se ha propuesto realizar en su economía.

Bienestar: Procure distraerse y divertirse con sus amigos por las noches pero evite los excesos en las salidas. Trate de acostarse temprano, así podrá rendir mejor.

