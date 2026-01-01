Horóscopo de Leo de hoy: jueves 1 de enero de 2026

Después de tanto, al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas, no se atemorice y arriesgue.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 1 de enero

Amor: Trate de dejar a un lado las actitudes egoístas. Si ha iniciado una nueva relación, propóngase compartir más tiempo con su alma gemela. Sea más cariñoso.

Riqueza: Mida cada uno de sus comentario, ya que podría acarrearle algún problema grave con su jefe. Si tiene alguna diferencia con algún compañero, charle con el.

Bienestar: Evite que los pensamientos se estanquen dentro de su cabeza. Tiene que saber que su salud podría resentirse si usted no dice lo que realmente piensa.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que le resultará mucho más fácil todo lo que se proponga, si se toma las cosas con tranquilidad en esta jornada. Será inútil que se altere y se ponga mal.

Amor: No es momento para discutir con su pareja sobre ese tema que le preocupa hace días. Mañana busque el momento justo y charle junto a su alma gemela.

Riqueza: En estos días, los inconvenientes monetarios le reclamarán toda su atención. Sepa que no debe dejar pasar el momento y resolverlo hoy cuanto antes.

Bienestar: Ya que se encentra con más tiempo y en su casa, procure supervisar de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos que son negativos para su salud.

