Horóscopo de Leo de hoy: jueves 12 de marzo de 2026

En este día, intente ser prudente con el modo que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar sus pensamientos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 12 de marzo

Amor: No permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costo construir. Por hoy, solo tome distancia en caso que surjan problemas.

Riqueza: Prepárese, ya que brotaran muchas posibilidades para concretar nuevos negocios que le darán excelentes frutos. Céntrese en sus finanzas e invierta.

Bienestar: Si le preocupa algún tema de la salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista. Llame y saque un turno, no permita que sus miedos lo paralicen.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.

Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.

Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

