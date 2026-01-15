Horóscopo de Leo de hoy: jueves 15 de enero de 2026

Seguramente querrá controlar todo lo que sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no es beneficiosa, ya que su familia se opondrá y terminarán discutiendo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 15 de enero

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome ya esa decisión en el plano amoroso. Debe entender que su pareja no tolerará más excusas ni demoras suyas.

Riqueza: Por más que la economía parece paralizada, en poco tiempo la situación se revertirá. No deje de buscar nuevas alternativas en que invertir su dinero.

Bienestar: No se olvide del pasado, solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen animo. No permita que sus dudas lo paralicen.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Aprenda que en la vida, siempre la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos o proyectos que se ha fijado a corto plazo.

Amor: Vera que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva. Siéntese con su pareja y mantenga una conversación adulta.

Riqueza: Aunque le cueste demasiado, intente trabajar en equipo. De lo contrario, podrían surgir complicaciones en ese proyecto nuevo que comenzó hace días.

Bienestar: Por la tarde, salga a su balcón y respire aire puro. Intente relajarse, ya que los contratiempos se irán solucionando solos a la brevedad.

