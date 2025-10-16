Horóscopo de Leo de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

Tendrá con la Luna en su signo y le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 16 de octubre

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Bienestar: Abandone los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales. Le volverá la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Seguramente en esta jornada, se cruce con gente un poco agresiva. Despreocúpese, porque muchas de las ironías y las críticas que le hagan lo tendrán sin cuidado.

Amor: Sepa que su enamorado le exigirá mayores demostraciones de afecto, inténtelo por el bien de ambos. Trate de ser más cariñoso en la relación amorosa.

Riqueza: No permita que nadie se oponga en sus proyectos, por más que sea su pareja. Aproveche esa posibilidad, de lo contrario, podría perderse una buena oportunidad.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, prueba con el arte.

