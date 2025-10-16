LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 16 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

Tendrá con la Luna en su signo y le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 16 de octubre

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Bienestar: Abandone los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales. Le volverá la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Seguramente en esta jornada, se cruce con gente un poco agresiva. Despreocúpese, porque muchas de las ironías y las críticas que le hagan lo tendrán sin cuidado.

Amor: Sepa que su enamorado le exigirá mayores demostraciones de afecto, inténtelo por el bien de ambos. Trate de ser más cariñoso en la relación amorosa.

Riqueza: No permita que nadie se oponga en sus proyectos, por más que sea su pareja. Aproveche esa posibilidad, de lo contrario, podría perderse una buena oportunidad.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, prueba con el arte.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
