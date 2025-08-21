Horóscopo de Leo de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

En este día, trate de cumplir con todos sus compromisos, si es necesario, empiece a delegar las responsabilidades. Se sentirá mucho más aliviado.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 21 de agosto

Amor: No humille a su pareja con reproches y reclamos frente a su familia. Lo único que logrará es fastidiarla y le será muy difícil obtener su perdón.

Riqueza: Prepárese, ya que al tener la Luna en su signo podrá lograr todo lo que se proponga en materia de trabajo o en cuestiones de negocios. Sea prudente.

Bienestar: No se olvide de cuidar la estabilidad emocional, de lo contrario, su físico podría sufrir las consecuencias. Aprenda a enfrentar con tranquilidad los inconvenientes.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Tendrá la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: La certeza de sus ideas, le darán el impulso que está necesitando en los proyectos. Renuncie a los perjuicios que ponían en duda su capacidad laboral y profesional.

Bienestar: Si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo ya que se sentirá más a gusto. Salga de Shopping y cómprese todo lo que desea.

