Horóscopo de Leo de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

En esta jornada intente estar preparado, ya saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 25 de septiembre

Amor: Sepa que las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo su alma gemela.

Riqueza: Organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos. Sea organizado y todo marchará por el camino correcto.

Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Sepa que si no lo hace, en muy poco tiempo se quedará solo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Después de tanto inconvenientes, seria optimo que organice adecuadamente su vida personal. Haga los cambios que crea necesarios comenzando por su hogar.

Amor: Aunque le cueste demasiado, hoy será el momento para enfrentar esos conflictos familiares que lo torturaron durante la semana pasada y no lo dejaron descansar.

Riqueza: Manténgase atento a los contratos que firma, si es que se encuentra por realizar un negocio importante. Deberá evaluar cada una de las consecuencias.

Bienestar: Aproveche, ya que será una jornada libre de stress y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día.

