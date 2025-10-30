Horóscopo de Leo de hoy: jueves 30 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 30 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el jueves 30 de octubre
Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.
Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.
Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Será un período optimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que le llenen el alma y le fortalezcan su espíritu.
Amor: Algunos problemas externos a su pareja, podrían afectar de manera negativa a su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas.
Riqueza: En pocos días, se reactivaran todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados que tiene en la vida hace tiempo.
Bienestar: Anótese en algún curso on line y comience lo antes posible a realizar yoga. De esta forma, podrá equilibrar su salud físicas y psíquica.
