Horóscopo de Leo de hoy: jueves 4 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 4 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

Cuando aprenda a dejarse sorprender por lo inesperado, sepa que le irá mucho mejor en su vida. Deje de buscar explicaciones para todas las cosas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 4 de septiembre

Amor: El planeta Venus favorecerá su seducción. Deberá aprovechar que su imagen estará deslumbrante para invitar a esa persona que hace tiempo le interesa.

Riqueza: Diagrame sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos complicados y disfrutar del éxito sin la ayuda de alguien.

Bienestar: Propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en comida y bebidas. Si sale a cenar fuera de su casa trate de medirse con lo que come y toma.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Respete todos los deseos en cada momento y en las circunstancia que vive. Sepa que hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo.

Amor: Sepa que transitará un día bastante apasionado en el amor. Acérquese al ser que ama y bríndele todo su tiempo para compartir un momento muy grato.

Riqueza: No permita que los temas económicos interfieran negativamente en su pareja. Evite las peleas, ya que podría atravesar un mal momento con su alma gemela.

Bienestar: Procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida.

