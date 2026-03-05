Horóscopo de Leo de hoy: jueves 5 de marzo de 2026

Comenzará el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea. Igualmente relájese, ya que ninguna dificultad le parecerá insuperable.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 5 de marzo

Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.

Riqueza: Prepárese, ya que de a poco los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Aunque no quiera necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Amor: Después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Sepa que podrá vivir momentos alegres con su alma gemela como nunca.

Riqueza: Propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace, evite endeudarse aun más.

Bienestar: Sepa que no debería permitir que la envidia del entorno, lo haga sentirse inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aun más su personalidad.

