Horóscopo de Leo de hoy: jueves 8 de enero de 2026

Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 8 de enero

Amor: Vivirá momentos muy intenso en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas de cuando eran recientemente novios.

Riqueza: Cuando decida que es lo que quiere hace de su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Evite presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor después de tantos inconvenientes. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba.

Amor: Durante toda esta jornada, podría sentirse un poco triste y solo. Abandone su egocentrismo y entréguese a los brazos de su amado. Coméntele que es lo que le sucede.

Riqueza: Sepa que no es una etapa optima en el país para definir futuros trabajos o compromisos financieros. Manténgase en la actividad que esta desarrollando.

Bienestar: Evite somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Lo mejor será tomarse con paciencia las responsabilidades y descansar bien por las noches.

