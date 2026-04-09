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Horóscopo de Leo de hoy: jueves 9 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 9 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: jueves 9 de abril de 2026
Horóscopo de Leo de hoy: jueves 9 de abril de 2026

En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 9 de abril

  • Amor: No permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura. Dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacifico entre ambos.
  • Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.
  • Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

  • Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.
  • Riqueza: Sepa que mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado.
  • Bienestar: Por más que los problemas le consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote demasiado. Haga pausas para distenderse entre sus responsabilidades.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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