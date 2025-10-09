Horóscopo de Leo de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 9 de octubre

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Período para que continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. Ponga todo de si y logrará todo lo que se proponga.

Bienestar: Durante la semana, intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede se arrepentirá al ver la balanza todas las mañanas. Vigile que come.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Esta jornada aprovéchela en todo sentido, ya que tendrá la oportunidad para conquistar al mundo con su encanto y la capacidad de armonizar a los demás.

Amor: Utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Podría vivir una crisis transitoria con su alma gemela.

Riqueza: Sepa que en cualquier momento puede correr el riesgo de cometer errores en el logro de ese proyecto. Espere y piense bien que es lo que va a hacer.

Bienestar: Ejercite la relajación, así podrá descansar la mente y soltar la acumulación de energía negativa. Ponga en practica las técnicas que aprendió en el curso que realizo hace meses.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |