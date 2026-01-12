Horóscopo de Leo de hoy: lunes 12 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 12 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el lunes 12 de enero
Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.
Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.
Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida.
Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, no lo desperdicie.
Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese.
Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |