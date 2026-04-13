Horóscopo de Leo de hoy: lunes 13 de abril de 2026

Atravesará un período donde deberá avanzar sin miedo y enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 13 de abril

Amor: Si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría hacer que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos.

Riqueza: Hoy, gaste estrictamente lo necesario para su economía. Sea cuidadoso con el manejo de su dinero, de lo contrario, no llegará con el presupuesto.

Bienestar: Empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Seria bueno que reponga las energías, en caso de sentirse demasiado cansado, cancele los compromisos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener muy buenos resultados en lo que haga

Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.

Riqueza: Período donde sus pares le reconocerán todos méritos y les ofrecerán su más amplia colaboración. Si tiene un proyecto en mente, expóngalo ante ellos.

Bienestar: Por más que este ansioso, sepa que no es un momento para caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo que puedan aparecer frente suyo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |