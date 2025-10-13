Horóscopo de Leo de hoy: lunes 13 de octubre de 2025

Frente a cualquier situación negativa que se le presente, tendrá que tomar mucho coraje y afrontar su vida con tranquilidad. No le servirá de nada si se impacienta.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 13 de octubre

Amor: No es momento para discutir con su pareja sobre ese tema que le preocupa hace días. Mañana busque el momento justo y charle junto a su alma gemela.

Riqueza: Su conducta pacifista y equilibrada lo ayudará a resolver problemas laborales. Si se siente seguro, no dé marcha atrás en la implementación de su proyecto.

Bienestar: Deje de ahorrar y cumpla su sueño. Ya es momento de pensar en realizar ese viaje de placer que tanto anhela y que siempre pone una excusa para no hacerlo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Momento para no dejar nada librado al azar. Sepa que mucho de los resultados de sus objetivos dependerá de las decisiones acertadas que este dispuesto a tomar.

Amor: Evite desmoralizarse por esa relación que no tuvo un final feliz. Sepa que pronto encontrará el amor en el momento y lugar menos pensado.

Riqueza: Prepárese, ya que un miembro muy cercano de la familia le brindará el apoyo que necesita para expandir su propio negocio. No pierda la oportunidad.

Bienestar: Mida su alimentación lo antes posible. Ingiera pocas grasas en los almuerzos, como así también, menos azucares y más cereales con frutas en los desayunos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |